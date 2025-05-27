Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski öldü mü? Uzak Şehir'de bir ayrılık daha

Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından ‘Uzak Şehir’de önemli bir ayrılık daha gündemde. AyNa Yapım imzasını taşıyan, senaryosunu Gülizar Irmak’ın yazdığı ve yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizide ‘Fikriye’ karakterini oynayan usta oyuncu Nursel Köse'nin erken vedası seyirciyi üzmüştü.

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Nursel Köse’nin, bu ayrılığın ardından yeni bir projeye geçip geçmeyeceği de kulislerde konuşuluyor. Oyuncunun farklı bir yapımla ekranlara dönme ihtimali var.

Uzak Şehir'e şimdi de Yunus Eski veda ediyor. Yunus Eski'nin vedası seyirciyi üzdü. Sosyal medyada "Keşke Mine gitse", "Bu adam çok başarılı", "izideki açık ara en jön olacak yakışıklı ismiydi" yorumları yapıldı.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ HANGİ BÖLÜMDE?

Birsen Aluntaş'ın haberine göre; Dizinin sezon finali yapacağı 28. bölümünün çekimleri de hafta içi tamamlanacak. Dizinin sezon final bölümünün yine şoke edici gelişmelere ve sürpriz evliliklere sahne olacağı konuşuluyor.