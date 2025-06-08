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Uzak Şehir'in Pakize'si dizi biter bitmez tatile kaçtı! Yaren Güldiken'in plajda doğal pozları mest etti

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncu plajda dinlenirken çektiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Uzak Şehir'in Pakize'si dizi biter bitmez tatile kaçtı! Yaren Güldiken'in plajda doğal pozları mest etti
Kubra Akalın

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir dizisi sezonu reyting rekorlarıyla kapadı. Çoğu dizinin erken final yapmasına rağmen Uzak Şehir sezonda başarı üzerine başarı elde etti.

Dizinin başarısı sonrası oyuncular da oldukça popüler hale geldi. Dikkat çeken isimlerden biri de Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken oldu.

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Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken yoğun geçen sezondan sonra hemen soluğu tatilde aldı.

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Plajda güneşlenirken doğal hallerini paylaşan Güldiken hayranlarını mest etti. Doğal çilli yüzünü paylaşarak hayranlarından beğeni toplayan Uzak Şehir'in Pakize'sine "Çok güzelsin" yorumları da gecikmedi.

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Yaren Güldiken geçtiğimiz günlerde "Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Yaren Güldiken
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