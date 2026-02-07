Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den iddialı pozlar!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, hikâyesi kadar oyuncularının sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken, son paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Güldiken’in sade ama dikkat çekici tarzı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımlarında fit görünümü ve doğal güzelliğiyle öne çıkan genç oyuncuya, “Çok güzelsin”, “Tarzına bayıldım”, “Pakize bambaşka biri olmuş” gibi yorumlar yağdı. Kaküllü imajıyla da dikkat çeken Yaren Güldiken’e "Ne yapsan yakışıyor" yorumları da geldi.

Uzak Şehir dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Pakize’yi canlandıran Yaren Güldiken, daha önce yaptığı bir röportajda dizinin kariyerindeki etkisine de değinmişti. Güldiken, projenin hayatına ani bir şekilde dahil olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:



“Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Daha önce dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu.”