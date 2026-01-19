Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'in başrolde olduğu Uzak Şehir dizisinde yer alan oyuncular paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken de adından söz ettiren bir isim.

Sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşan Güldiken son olarak kırmızı derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla hayranlarını mest etti. Güzel oyuncuya "Bu elbise çok yakışmış", "Güzeller güzeli", "Bayıldım tarzına" yorumları yağdı.

Uzak Şehir dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Pakize’yi canlandıran Yaren Güldiken, rol aldığı projenin yaşamında yarattığı büyük değişimi anlattı.

Ünlü oyuncu, dizinin hayatına beklenmedik bir anda girdiğini vurgulayarak, “Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Daha önce dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.