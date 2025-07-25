Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken mayosuyla ağaca tırmandı! Pozlarına beğeni yağdı

"Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle dikkat çeken Yaren Güldiken, doğal güzelliğiyle ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Sezonun stresini geride bırakmak için tatile çıkan başarılı oyuncu Burak Deniz ile yeni aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Burak Deniz ile Yaren Güldiken tatile görüntüleriyle dikkat çekti. Güzel oyuncu ise aşk iddialarına şu yanıtı verdi:

"Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok."

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken son olarak pozlarıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu bu sefer mayosuyla ağaca tırmanıp poz verdi.

Güzel isim paylaşımına ise "Doğa bana aidiyetimi hatırlatırken, zerre kadar oluşumu da hatırlatıyor hep. Dünya senin etrafında dönmüyor diyor; ne övülürken ne yerilirken. Size de iyi gelsin, dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Tabi arzunuz tam tersinin olması değilse" notunu düştü.

Yaren Güldiken'e sosyal medyada beğeni yağdı.