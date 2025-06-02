Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken yemeğe beyazlar içinde geldi! Yorum yağdı: Bu kız harcanıyor

Uzak Şehir sezon finali bölümü çekildikten sonra oyuncular İstanbul'a döndü. Tüm oyuncuların katılımıyla kutlama yemeği yapıldı.

Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken de yemekte dikkat çeken isimler arasındaydı.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken geceye beyazlar içinde geldi. Güzelliğiyle sosyal medyada övgü alan oyuncuya "Bu kız harcanıyor", "Çok güzel kadın", "Dizideki haliyle alakası yok çok cool", "Kızın çok parlaması lazım" yorumları yağdı.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde projenin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu."

YAREN GÜLDİKEN KAÇ YAŞINDA?

Yaren Güldiken, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güldiken, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak tamamladı.