Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u bir de Instagram'da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.
Uzak Şehir'de otoriterbir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozları kısa sürede gündem oldu.
Usta oyuncunun derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.
Gonca Cilasun'un peş peşe yayınladığı karelere sosyal medyada; 'İnanamadım', 'Bu Sadakat olamaz', 'Sadakat olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
