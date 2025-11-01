MAGAZİN

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u bir de Instagram'da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı sezona damga vuran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun sosyal medyadaki pozlarıyla gündeme geldi. Gonca Cilasun'un cesur pozlarını görenler inanamadı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u bir de Instagram'da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 1

Uzak Şehir'de otoriterbir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozları kısa sürede gündem oldu.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 2

Usta oyuncunun derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 3

YORUM YAĞDI

Gonca Cilasun'un peş peşe yayınladığı karelere sosyal medyada; 'İnanamadım', 'Bu Sadakat olamaz', 'Sadakat olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 4

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 5

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 6

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde! Görenler şaştı kaldı 7

Uzak Şehir Gonca Cilasun
