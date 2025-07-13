Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den iddialı pozlar! "Kaya ve Demir görmesin"

2023 senesinde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde izlediğimiz Dilin Döğer, şimdilerin oldukça dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. 1995 doğumlu, 30 yaşındaki Dilin Döğer, Uzak Şehir dizisiyle beraber oldukça parlak bir çıkış yakaladı.

Dizide sevdiği Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren genç oyuncu, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkmıştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU!

Keyifli anlarını ölümsüzleştirip sosyal medyasından yayınlayan Dilin Döğer'in yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı oyuncunun Cihangir'deki bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu'na verdiği pozlar beğeni ve yorum rekoru kırdı.

"KAYA VE DEMİR GÖRMESİN"

Transparan zincir elbisesiyle iddialı pozlar veren Döğer'in paylaşımına, 'Kaya ve Demir görmesin' yorumları yapıldı.

Akyaka ve Kaş'taki tatili ardından soluğu İsveç'te alan Döğer'in tatil turu ve paylaşımları devam ediyor.