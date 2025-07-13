MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den iddialı pozlar! "Kaya ve Demir görmesin"

Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer'den iddialı pozlar geldi. Dizide hayatının aşkı Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren genç oyuncu, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkmıştı. Yoğun set günlerinin yorgunluğunu atıp yeni sezon için enerji depolayan Döğer, yurt içinde ve dışında gittiği yerlerden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte o pozlar...

Cansu Akalp

2023 senesinde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde izlediğimiz Dilin Döğer, şimdilerin oldukça dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. 1995 doğumlu, 30 yaşındaki Dilin Döğer, Uzak Şehir dizisiyle beraber oldukça parlak bir çıkış yakaladı.

Dizide sevdiği Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren genç oyuncu, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkmıştı.

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den iddialı pozlar! "Kaya ve Demir görmesin" 1

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMURU!

Keyifli anlarını ölümsüzleştirip sosyal medyasından yayınlayan Dilin Döğer'in yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den iddialı pozlar! "Kaya ve Demir görmesin" 2

Başarılı oyuncunun Cihangir'deki bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu'na verdiği pozlar beğeni ve yorum rekoru kırdı.

"KAYA VE DEMİR GÖRMESİN"

Transparan zincir elbisesiyle iddialı pozlar veren Döğer'in paylaşımına, 'Kaya ve Demir görmesin' yorumları yapıldı.

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den iddialı pozlar! "Kaya ve Demir görmesin" 3

Akyaka ve Kaş'taki tatili ardından soluğu İsveç'te alan Döğer'in tatil turu ve paylaşımları devam ediyor.

Uzak Şehir in Zerrin i Dilin Döğer den iddialı pozlar! "Kaya ve Demir görmesin" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ozan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldıOzan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldı
Tekne eğlencesine çıktı! Beyaz bikinisiyle eğlenceye doydu Tekne eğlencesine çıktı! Beyaz bikinisiyle eğlenceye doydu

Anahtar Kelimeler:
dizi Dilin Döğer Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm hayatını etkileyen yanlışlık! Bir organını aldılar: Kazandığı tazminatla bir kez daha yıkıldı

Tüm hayatını etkileyen yanlışlık! Bir organını aldılar: Kazandığı tazminatla bir kez daha yıkıldı

Türkiye'nin konuştuğu adam aslanla mücadelesini anlattı

Türkiye'nin konuştuğu adam aslanla mücadelesini anlattı

Kendisini kaymakam olarak tanıttı, sahte tören bile düzenlendi!

Kendisini kaymakam olarak tanıttı, sahte tören bile düzenlendi!

Marmaris yine gündemde! Çirkin dansların ardından şimdi de darp

Marmaris yine gündemde! Çirkin dansların ardından şimdi de darp

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Kardeşini katletti! Detayları kan dondurdu: Can çekişmesin diye sıktım

Kardeşini katletti! Detayları kan dondurdu: Can çekişmesin diye sıktım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.