Uzak Şehir'in Zerrin'i ve Demir'i Lore şarkısıyla kendinden geçti!

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi reytinglerin zirvesinde. Uzun süredir rekora imza atan dizinin oyuncuları da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak dizide Zerrin'e hayat veren Dilin Döğer ve Demir'i canlandıran Ferit Kaya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Uzak Şehir'in Zerrin'i ve Demir'i sette eğlenceli anlarını paylaştı. Dilin Döğer ve Ferit Kaya, Lore şarkısıyla halay çekip kendinden geçti.

Sosyal medyada ikilinin o anlarına "Çok güzeller", "Çok eğlenceli", "Şarkı çok iyi" yorumları yapıldı.