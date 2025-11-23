MAGAZİN

Uzak Şehir'in Zerrin'i ve Demir'i Lore şarkısıyla kendinden geçti!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde rol alan oyuncular sık sık gündeme geliyor. Uzak Şehir'in Zerrin'i ve Demir'i sette Lore şarkısıyla kendinden geçince beğeni topladılar.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi reytinglerin zirvesinde. Uzun süredir rekora imza atan dizinin oyuncuları da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak dizide Zerrin'e hayat veren Dilin Döğer ve Demir'i canlandıran Ferit Kaya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Uzak Şehir'in Zerrin'i ve Demir'i sette eğlenceli anlarını paylaştı. Dilin Döğer ve Ferit Kaya, Lore şarkısıyla halay çekip kendinden geçti.

Sosyal medyada ikilinin o anlarına "Çok güzeller", "Çok eğlenceli", "Şarkı çok iyi" yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dilin Döğer Uzak Şehir
