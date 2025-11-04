Uzak Şehir Sadakat öldü mü? Sosyal medya vurulma sahnesini konuştu... Seyirci rahatsız oldu

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi gören Uzak Şehir dizisinde son bölümde ortalık karıştı. Ecmel’in, “Albora böyle yönetilmez” diyerek köylüyü galeyana getirmesi sonrası olanlar oldu. "Sadakat öldü mü?" sorusu seyirci tarafından merak edildi.

SADAKAT ÖLDÜ MÜ?

Albora Konağı’nı Sadakat ve Alya savundu. Konaktan içeri girmeyi başaran kalabalık karşılarına çıkan herkese ateş açtı. Sadakat, Alya’nın önüne atladı ve vuruldu. Sosyal medyada vurulma sahnesi ise seyirciyi tatmin etmedi. Sosyal medyada Uzak Şehir Sadakat'ın vurulma sahnesini konuştu.

Ağır çekim giden kurşunu görenler kendini tutamadı ve "Hint dizisi sahnesi izledik", "Gözler bunu da gördü", "Uzak Şehir'e yakışmadı" yorumlarında bulundu.