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Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık! Anıl İlter diziden ayrılıyor

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinden bir ayrılık haberi geldi. Diziye doktor Uğur rolüyle konuk olan Anıl İlter ekibe veda edecek. Uzak Şehir Uğur'un diziden ayrılma sebebi de ortaya çıktı.

Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık! Anıl İlter diziden ayrılıyor
Kubra Akalın

Alya ve Cihan'ın hikayesinin anlatıldığı ve her bölümü sosyal medyayı sallayan Uzak Şehir dizisi her hafta rekor üzerine rekor kırıyor. Uzak Şehir dizisinden son olarak ayrılık haberi geldi.

AyNA Yapım imzalı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak. Diziye doktor Uğur rolüyle konuk olan Anılİ lter ekibe veda edecek.

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Öte yandan Uzak Şehir mayıs sonu ya da haziran başında sezon finali yapması planlanıyor.

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SÜRPRİZ GELİŞMELER YAŞANACAK

Sürpriz bebek haberinin gündeme geleceği dizinin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer’in buluştuğu ana kadrosunda şimdilik planlanan bir ayrılık ise görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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