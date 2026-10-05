Uzak Şehir yeni bölüme saatler kala fragman geldi! "İşte beklediğimiz bu"

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Tanıtımda Cihan’ın, nezarette tutulan Alya’ya ulaşmak için yaptığı hamle dikkat çekiyor.

CİHAN’IN ŞAŞIRTAN PLANI

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir’in tanıtımında Cihan, Erol’dan kendisini Alya’nın yanına nezarete sokamayacağını öğreniyor. Bunun üzerine farklı bir yol izlemeye karar veren Cihan, emniyetin dışında bekleyen adamını bilerek dövüyor. Ardından adamından kendisinden şikâyetçi olmasını istiyor. Cihan’ın planı işe yarıyor ve şikâyet üzerine nezarete atılıyor. Böylece avukat görüşmesinden dönen Alya’nın karşısına nezarette çıkmayı başarıyor. Cihan’ı karşısında gören Alya ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Cihan’ın Alya’yı yalnız bırakmamak için göze aldığı bu hamle, ikili arasındaki bağın ön plana çıkacağının sinyallerini veriyor. Seyirci de bu tanıtımdan memnun kaldı.

Cihan'ın Alya için çabasına "İşte beklediğimiz bu", "Aşk be", "Oh be şahane fragman" yorumları geldi.