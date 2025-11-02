MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz aylarda babasıyla arasının bozuk olduğunu duyurmuştu. İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğluna iki gün önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tatlıses, " Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" dedi.

İbrahim Tatlıses, bir süredir oğlu Ahmet'le görüşmüyor. Ünlü türkücüden geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme kararı bugün belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı. İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" 1

"TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI"

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi. Ahmet Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" 2

"AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

"Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engin Çağlar'ın cenazesinde tepki çeken anlar! Engin Çağlar'ın cenazesinde tepki çeken anlar!
Yüzüne somon spermi enjekte ettirdi! "Yumruk yemiş gibi..."Yüzüne somon spermi enjekte ettirdi! "Yumruk yemiş gibi..."

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.