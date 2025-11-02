Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

İbrahim Tatlıses, bir süredir oğlu Ahmet'le görüşmüyor. Ünlü türkücüden geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme kararı bugün belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı. İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

"TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI"

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi. Ahmet Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."

"AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

"Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir"