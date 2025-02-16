Uzmanlar 'sarı serum' uyarısı yaparken Gizem Güven reklam yaptı! Tepkiler gecikmedi

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan sarı serumun ölümlere yol açtığı iddiaları, büyük bir endişeye neden olmuştu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selahattin Erdem, "Sarı serum eşittir ölüm olabilir. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir" demişti.

Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Gizem Güven günlerdir gündemde olan sarı seruma dair yapılan uyarıları çok da umursamadı. Gizem Güven, Instagram hesabında babasının sarı serum taktırdığı bir fotoğrafı paylaşarak ürünü tanıttı.

Oyuncu 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sarı serumun reklamını yaparak tepki çekti.

Ünlü oyuncunun bu hareketi, sorumsuzca bulunurken sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Uzmanlar sarı serum ve damardan uygulanan vitamin ve ilaç takviyelerinin yalnızca hastane ve doktor kontrolünde yapılması öneriliyor.

SARI SERUM İÇERİĞİNDE NE VAR?

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde sarı serum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda, sarı serumun normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebildiği belirtildi.

Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabileceği bilgisi yer aldı.