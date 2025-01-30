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Uzun süredir ekranlarda yoktu! Belçim Bilgin sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.01.2025 17:08
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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Annem Ankara dizisine bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Belçim Bilgin dahil oluyor. Ünlü oyuncunun hayat vereceği karakter de belli oldu.

Uzun süredir ekranlarda yoktu! Belçim Bilgin sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu!

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Annem Ankara dizisi yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelen Annem Ankara, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getiriyor.

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EKRANLARA DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz haftalarda Zuhal karakterinin annesi Naciye'ye hayat veren Güler Ökten, diziye vefa etmişti. Şimdi ise Televizyon Dünyası'nın haberine göre bir süredir ekranlardan uzak olan Belçim Bilgin, Annem Ankara'nın kadrosuna dahil oluyor.

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Dizinin 9. bölümünde Sevinç karakteriyle hikayeye dahil olacak olan Bilgin'in performansı şimdiden merak edildi. Daha önce Mehmet Günsür'le Aşk Tesadüfleri Sever'de birlikte rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin Bergüzar Korel Mehmet Günsür Annem Ankara
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