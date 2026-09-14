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Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti

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"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağla Öz'e ters kelepçe takılması dikkat çekti.

Düğünde takılan takılarla gündeme gelen ve kara para aklamaktan tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi fenomen gelin Çağla Öz Tançalan teslim olmuştu.
Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti 1

Çağla Öz Tançalan dün Van'a götürüldü. Fenomen gelin olarak tanınan ve altınlarla gündeme gelen Çağla Öz Tançalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti 2

Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile götürüldüğü anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.
Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti 3

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Vanlı Kara Haydar ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti 5

Kaynak: AA

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Çağla Öz
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