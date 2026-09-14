Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi! Görüntüler dikkat çekti

Düğünde takılan takılarla gündeme gelen ve kara para aklamaktan tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi fenomen gelin Çağla Öz Tançalan teslim olmuştu.
Çağla Öz Tançalan dün Van'a götürüldü. Fenomen gelin olarak tanınan ve altınlarla gündeme gelen Çağla Öz Tançalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile götürüldüğü anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.
Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
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