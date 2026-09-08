'Vanlı Kara Haydar' gözaltına alındı! Altınlarını sergileyen Çağla Öz hesaplarını kapadı

MYNET DETAY- Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde yaptıkları kına ve düğünle gündeme geldi.

Baştan aşağı altınla donatılan gelin damadın görüntüleri sosyal medyada eleştiri aldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı ardından ise gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan Tançalan'ın mal varlığı ile düğünde takılan altınlara ilişkin de MASAK tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

“Vanlı Kara Haydar”ın gözaltına alınmasının ardından kınasından yaptığı peş peşe paylaşımlarla dikkat çeken fenomen Çağla Öz ise hemen hesabını kapattı.



Çağla Öz'ün instagram hesabı şu an askıda...

DÜĞÜN TAKILARI SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Öte yandan “Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan’ın lüks yaşam paylaşımları, düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın ve para ile şüphelilerin mali profilleri arasındaki uyumsuzluğun incelemeye alındığı belirtildi. KOM ekipleri, düğünde takıldığı görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası miktarını da soruşturma kapsamında kayıt altına aldı.