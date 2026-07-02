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Var Mısın Yok Musun'da 830 bin TL'lik teklifi kabul etmeyince...

Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı 830 Bin TL'lik teklifi reddetti. Beklentisi büyük olan yarışmacı kutusu açılınca resmen şoke oldu.

Var Mısın Yok Musun'da 830 bin TL'lik teklifi kabul etmeyince...

Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra ekrana geri dönen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü heyecan yarattı.

Var Mısın Yok Musun da 830 bin TL lik teklifi kabul etmeyince... 1

Var Mısın Yok Musun'da bu haftanın yarışmacısı 25 yaşındaki Abdullah Özgür Aksu oldu. Yarışmaya ev sahibi olma ve ilk kez yurt dışına çıkma hayaliyle katılan Özgür, seçtiği 9 numaralı kutu ile büyük ödülün peşine düştü.

Var Mısın Yok Musun da 830 bin TL lik teklifi kabul etmeyince... 2

Yarışmadaki performansıyla bankadan gelen 830 bin TL'lik teklif alan Özgür, bu rakamı kabul etmeyerek kendisini riske attı. 'Pişman olacağımı bilsem bile yokum' sözleriyle teklifi geri çeviren yarışmacı kutusu açılınca şoke oldu.

Var Mısın Yok Musun da 830 bin TL lik teklifi kabul etmeyince... 3

Banka ise kutu için 2 bin TL teklif etti yarışmacı bunu da kabul etmedi ve kutusunu açtırdı. Yarışmacı kutusundan çıkan 5 TL ile yıkıldı. Stüdyoda herkes şok olurken Esra Erol "830 bin TL çok ciddi bir rakam ben çok üzüldüm. Ama karar sizin oyun sizin" dedi.

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