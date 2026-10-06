Vasiyetini açıklamıştı! Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço hayranlarını korkuttu. Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı.

Havaların soğumasıyla üşüttüğü öğrenilen Nuri Alço'nun bronşlarının tıkanmasından dolayı özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Alço son durumuna dair bir açıklama yapmazken hastanede TV izlerken çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço usta oyuncunun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

"Yeşilçam'ın Yakışıklı Kötü Adamı" geçtiğimiz yıl ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. O dönem eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço vasiyetini de şu sözlerle açıklamıştı:



"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.”