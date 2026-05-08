Vasiyetiyle gündemdeydi! İbrahim Tatlıses geri döndü

Geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, müzik çalışmalarına yeniden başladı. “Baboş” türküsünü yorumlayan Tatlıses'in yapay zekalı klibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası müzik çalışmalarına yeniden başladı. Ünlü isim, uzun bir aradan sonra yeni bir proje için kolları sıvadı.

Elazığ yöresine ait "Baboş" türküsünü yeniden yorumlayan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, klibiyle de gündem oldu.

Ünlü sanatçının yapay zeka desteğiyle hazırlanan klibi de dikkat çekti. Klipte İbrahim Tatlıses'in geçmiş yıllara ait görüntüsü, Elazığ Harput'un tarihi dokusuyla harmanlandı.

VASİYETİYLE GÜNDEMDEYDİ

Birkaç hafta önce hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, vasiyetini de açıklamıştı.

"Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" diyen ünlü isim, bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu söylemişti.

Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuşmuştu.

Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullanmıştı.

