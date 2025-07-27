Vasiyetiyle gündeme gelmişti! Serdar Ortaç'ın Tarkan pişmanlığı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, YouTuber Orkun Işıtmak’ın sunduğu “Pembe Yalanlar” programında Tarkan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda özel hayatına da değinen Serdar Ortaç, kumar alışkanlığının hayatına olan etkilerini de samimi bir şekilde dile getirdi.

Ortaç “Hayatım boyunca kazandığım tüm parayı kaybettim. Kumar insanın seviyesini, kalitesini, ailesini, parasını, evliliğini ve sağlığını yok eder. Şu an bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin isterim.” dedi.

Serdar Ortaç'ın Tarkan pişmanlığı ise gündem oldu. Serdar Ortaç, MS (Multipl Skleroz) hastalığı teşhisi konulduktan sonra Tarkan’ın kendisini aradığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“MS teşhisi sonrası Tarkan beni aramıştı. Daha sonra alkollü çıktığım bir yayında ona küfür ettim. Çok pişmanım. İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim.”

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Serdar Ortaç son günlerde vasiyetiyle de gündeme geliyor. Ortaç şu ifadeleri kullandı:

"Teliflerimi bağışlayacağım kurumlara, çalışanlarıma dağıtacağım. Babam kadar yaşayım 69'a kadar. 1 liram olmasın ama sağlığım geri gelsin, paralarımın hepsi gitsin."