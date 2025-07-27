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Vasiyetiyle gündeme gelmişti! Serdar Ortaç'ın Tarkan pişmanlığı

Hem sağlık sorunları hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, bu kez hem Tarkan’a olan pişmanlığını hem de kumar yüzünden kaybettiklerini açık yüreklilikle anlattı.

Vasiyetiyle gündeme gelmişti! Serdar Ortaç'ın Tarkan pişmanlığı
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, YouTuber Orkun Işıtmak’ın sunduğu “Pembe Yalanlar” programında Tarkan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda özel hayatına da değinen Serdar Ortaç, kumar alışkanlığının hayatına olan etkilerini de samimi bir şekilde dile getirdi.

Ortaç “Hayatım boyunca kazandığım tüm parayı kaybettim. Kumar insanın seviyesini, kalitesini, ailesini, parasını, evliliğini ve sağlığını yok eder. Şu an bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin isterim.” dedi.

Vasiyetiyle gündeme gelmişti! Serdar Ortaç ın Tarkan pişmanlığı 1

Serdar Ortaç'ın Tarkan pişmanlığı ise gündem oldu. Serdar Ortaç, MS (Multipl Skleroz) hastalığı teşhisi konulduktan sonra Tarkan’ın kendisini aradığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

Vasiyetiyle gündeme gelmişti! Serdar Ortaç ın Tarkan pişmanlığı 2

“MS teşhisi sonrası Tarkan beni aramıştı. Daha sonra alkollü çıktığım bir yayında ona küfür ettim. Çok pişmanım. İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim.”

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Serdar Ortaç son günlerde vasiyetiyle de gündeme geliyor. Ortaç şu ifadeleri kullandı:

"Teliflerimi bağışlayacağım kurumlara, çalışanlarıma dağıtacağım. Babam kadar yaşayım 69'a kadar. 1 liram olmasın ama sağlığım geri gelsin, paralarımın hepsi gitsin."

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Serdar Ortaç
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