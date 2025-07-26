MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Vefat eden ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne için Adana'da lokma dağıtıldı

ağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da vefat eden, rock müzik tarihinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.

Heavy metalin öncüsü kabul edilen Black Sabbath grubunun kurucularından Osbourne için merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Etkinliği organize edenlerden Caner Aygün, gazetecilere, sevdikleri bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Vefat eden ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne için Adana da lokma dağıtıldı 1

Sanatçıyı anmak için bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Aygün, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı!Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı!
Arka Sokaklar'da sürpriz dönüş! Eski oyuncu yeniden kadroda Arka Sokaklar'da sürpriz dönüş! Eski oyuncu yeniden kadroda

Anahtar Kelimeler:
Ozzy Osbourne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da orman yangını büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Bursa'da orman yangını büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Viktor Gyökeres'in yeni takımı açıklandı!

Viktor Gyökeres'in yeni takımı açıklandı!

Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı!

Özel'den Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok Tik Tok'a video koyuyor"

Özel'den Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok Tik Tok'a video koyuyor"

Buchi Laba kaleci transferini açıkladı!

Buchi Laba kaleci transferini açıkladı!

Vali Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

Vali Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.