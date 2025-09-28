Veliaht nerede çekildi? Seyircinin merak ettiği soru yanıt buldu

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği Veliaht dizisi bu sezonun ilgi çeken yapımlarından.
Başrollerinde Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer) gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin nerede çekildiği merak edildi.
Veliaht dizisinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Karslı ailesinin hikayesini izleyiciyle buluşturan Veliaht’ın çekimleri, özellikle Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerinde diziye uyumlu mekanlarda gerçekleştiriliyor.
Veliaht dizisinin ilk çekimlerinin gerçekleştirildiği evin Çekmeköy, Reşadiye’de yer aldığı biliniyor.
