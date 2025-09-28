MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Veliaht nerede çekildi? Seyircinin merak ettiği soru yanıt buldu

Başrollerinde Serra Arıtürk ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Veliaht dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başlandı.

Veliaht nerede çekildi? Seyircinin merak ettiği soru yanıt buldu
Kubra Akalın

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği Veliaht dizisi bu sezonun ilgi çeken yapımlarından.

Başrollerinde Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer) gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin nerede çekildiği merak edildi.

Veliaht nerede çekildi? Seyircinin merak ettiği soru yanıt buldu 1

Veliaht dizisinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Karslı ailesinin hikayesini izleyiciyle buluşturan Veliaht’ın çekimleri, özellikle Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerinde diziye uyumlu mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Veliaht nerede çekildi? Seyircinin merak ettiği soru yanıt buldu 2

Veliaht dizisinin ilk çekimlerinin gerçekleştirildiği evin Çekmeköy, Reşadiye’de yer aldığı biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sözleri endişelendirdi: "Bir daha beni sahnede göremeyebilirsiniz"Sözleri endişelendirdi: "Bir daha beni sahnede göremeyebilirsiniz"
Ayrılık söylentisi rahatsız etti! Aşk pozu geldiAyrılık söylentisi rahatsız etti! Aşk pozu geldi

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.