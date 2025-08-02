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Victoria ve David Beckham 16 milyon sterlinlik lüks yatlarında aşka geldi!

Victoria ve David Beckham, Saint Tropez'deki lüks yatlarında baş başa romantik anlar yaşarken görüntülendi. Çiftin samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.

Victoria ve David Beckham 16 milyon sterlinlik lüks yatlarında aşka geldi!
Kubra Akalın

Ünlü çift Victoria ve David Beckham, 16 milyon sterlinlik lüks yatlarında Saint Tropez'de oldukça romantik anlar yaşadı.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, Victoria Beckham’ın üst güvertede, eşi David’in kucağına otururken birbirlerine sevgi dolu bakışlar attıkları görüldü. Yıllar geçmesine rağmen aşkları taze kalan ikili, adeta genç âşıklar gibi görüntülendi.

Victoria ve David Beckham 16 milyon sterlinlik lüks yatlarında aşka geldi! 1

Hafta başında yakın arkadaşları Eva Longoria ve Ramsay ailesini ağırlayan çift, baş başa kalabildikleri bu anlarda birbirlerinden gözlerini alamadı.

1999 yılında evlenen ve son dönemde büyük oğulları Brooklyn ile yaşadıkları aile içi sorunlarla gündeme gelen çift, ilişkilerinin bu durumdan etkilenmediğini adeta kanıtladı.

Victoria ve David Beckham 16 milyon sterlinlik lüks yatlarında aşka geldi! 2

David Beckham, romantik dakikaların ardından duş alırken fit vücudunu sergiledi. Bu sıcak anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
David Beckham
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