Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever minik kızını paylaştı! "Yeni yoga arkadaşım"

2010 yılında eski futbolcu Volkan Demirel ile dünyaevine giren ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu.

Zeynep Demirel, kısa bir süre önce konuk olduğu programda Yasmin ile ilgili konuşmuş ve "Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim" demişti.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını gözler önüne seren 35 yaşındaki Zeynep Demirel, bu karelere yenilerini ekledi.

Eşi ve kızlarıyla tatile çıkan Demirel, yoga yaparken minik kızı Yasmin de kendisine eşlik etti.

Ünlü isim, paylaşımına "Yeni gelmedik, çoğalarak geri geldik" notunu düştü.

Ardından 5 aylık Yasmin ile bir paylaşım daha yapan Zeynep Demirel, "Benim yeni yoga arkadaşım, diğerleri büyüdü de" ifadelerini kullandı.