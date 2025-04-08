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Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın paylaşımı duygulandırdı: Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı...

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak duygularını paylaştığı bir not yayınladı. "Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı..." diyen Selma Konak'ın duygulandıran paylaşımı gündemde.

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın paylaşımı duygulandırdı: Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı...
Kubra Akalın

Kuzey Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak geçtiğimiz hafta toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Selma Konak'tan günler sonra yürek burkan bir paylaşım geldi.

Volkan Konak'ın eşi Selam Konak "Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, aşktı..." diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.

“Kara, kapkara bir gece… 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu, ben de canımı kaybettim." sözleriyle başlayan Selma Konak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatman imkansız… Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı bizimkisi, gerisi hikâye… Öyle bağlıydık birbirimize… Her anımızı birlikte yaşadık. Her anı birbirimize adadık.

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin… Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım… Vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar… Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar…Yeniden kavuşacağımız güne dek!"

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Volkan Konak
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