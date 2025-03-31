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Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can gözyaşları içinde hastaneye koştu

Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında sahnede fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak'ın acı haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye geldi.

Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can gözyaşları içinde hastaneye koştu
Kubra Akalın

Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Konak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Acı haber hem sanat dünyasını hem de Volkan Konak'ın sevenlerini yasa boğdu. Karadeniz'in unutulmaz seslerinden Volkan Konak'ın ölüm haberini alan yakın dostu Sibel Can da hemen hastaneye koştu.

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Ağlayarak arabadan indiği anlarda kameralar tarafından görüntülenen Sibel Can hızlı adımlarla hastaneye girdi.

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Sibel Can kameraların yoğun ilgisi karşısında ağlayarak "Ne olur yapmayın çocuklar" diyebildi yalnızca. Sibel Can'ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler de soluğu hastanede aldı.

"KAZIM'A SELAM SÖYLE BİZDEN"

Volkan Konak'ın ardından Kazım Koyuncu'nun kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu'nun sözleri de yürek burktu. Koyuncu sosyal medya paylaşımında, "20 yıl önce ağabeyimi [Kazım Koyuncu] kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can Volkan Konak
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