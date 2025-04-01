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Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı! Ferhat Göçer 'Otel ve hükümet yetkililerini uyardım...' diyerek sert çıktı

KKTC'de sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Ferhat Göçer soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirerek sert çıktı.

Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı! Ferhat Göçer 'Otel ve hükümet yetkililerini uyardım...' diyerek sert çıktı
Öznur Yaslı İkier

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşmasının ardından müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildi.

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Ferhat Göçer ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirdi.

Göçer; ''Otelde hazır bekleyen bir ambulans var ve profesyonel CPR ekibi var mıydı? Otel ve hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız..'' ifadelerini kullandı.

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MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü sanatçının cenazesi, 1 Nisan Salı günü (Bugün) İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderilecek.

Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer Volkan Konak
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