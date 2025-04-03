Volkan Konak'ın yıllar önce konserinde söylediği sözler gündem oldu! ''Baba tarafına uysak 58’de öldük''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde 29 Mart'ta, konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren, hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde adeta izdiham yaşandı. Ünlü sanatçı vasiyeti üzerine Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği bir konserinde söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Konak'ın ''Sanki 500 yıl yaşayan mı var? Burada 20 senem kaldı ya. Allah'tan annemin babasının sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Baba sülalesine çekseydim 58'de öldük.'' sözleri dikkat çekti.

Tam 58 yaşında hayata gözlerini yuman Volkan Konak için 'Babası ile aynı yaşta ölenleri tanıyorum', '58'de gittin be', 'Keşke anne tarafına çekseymiş' gibi yorumlar yapıldı.