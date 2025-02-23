Wanda Nara Icardi'den boşanmak için neler istedi neler: 500 bin Euro tazminat, Como Gölü kıyısında villa ve dahası...

Mauro Icardi son dönemde sık sık Wanda Nara ile boşanma sürecinde yaşadıklarıyla gündeme geliyor. Ayrılık sonrası yaşanan ifşalar ve kavgalar bitmiyor. Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık ve sonrasında yaşanan mahkeme süreciyle gündemde olan Wanda Nara'nın bu sefer de boşanma talepleri gündemde.

L-Gante ile yaşadığı aşkı yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteren Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'den boşanmak için istedikleriyle ağızları açıkta bıraktı.

Wanda Nara boşanma sürecinde şunları talep etti:

500 bin Euro tazminat,

Como Gölü kıyısında villa,

Milano'da bir daire,

Çocukların velayeti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ GÜNDEMİ

İkilinin boşanma davasında ilk duruşma 11 Mart’ta görülecek. Wanda Nara ve Icardi velayet konusunda kaos yaşıyor. Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetinin kendisinde kalmasını istiyor.

Öte yandan bir süredir sakatlık yaşayan Icardi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a geldi.

İKİ İSİM DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Hem Icardi hem de Nara ayrılık sürecinde yeni aşka yelken açtı. China Suarez ile aşk yaşayan Icardi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi. Çocukları için L-Gante'den ayrılan fakat kısa süre önce tekrar barışan Wanda Nara'nın 14 Şubat paylaşımı da dikkatleri çekmişti.