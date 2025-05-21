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Wanda Nara Icardi'yi yine çıldırttı! Icardi kızlarının neden şampiyonluk kutlamasına gelemediğini anlattı

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında Icardi gündem oldu. Kızları yanında olmayan Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Wanda Nara'ya ateş püskürdü. Icardi Wanda Nara'nın yaptıklarını bir kere daha ifşa etti.

Wanda Nara Icardi'yi yine çıldırttı! Icardi kızlarının neden şampiyonluk kutlamasına gelemediğini anlattı
Kubra Akalın

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi bu sezon özel hayatıyla gündemden düşmedi. Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Icardi şampiyonluk kutlamalarındaydı.

Icardi'nin şampiyonluk kutlamasında kızlarının yanında olmaması dikkat çekerken ünlü futbolcuyu Wanda Nara yine çıldırttı.

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KIZLARI NEDEN KUTLAMALARA GELMEDİ?

Sosyal medyadan uzun bir açıklama yayınlayan Icardi isyan etti. 'Ve soran çok olduğu için neden kızlarım kutlamalarda yoktu da eşimin çocukları vardı... işte cevabı geliyor ve artık maskeler düşecek, çok az kaldı...' diyen Icardi Wanda Nara'ya ateş püskürdü.

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Icardi açıklamasında şunları söyledi:

"1. Anne onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor.

  1. Anne, kızlarımla konuşmamı engelliyor.
  2. Anne, kızlarımı görmemi engelliyor.
  3. Anne, hakimin görevlendirdiği yargıçları reddediyor ve bu yüzden onlar karar veremiyor.

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  1. Kızlarımı görmek için Arjantin'deyim, 6 aydır buradayım ve sadece 1 gün görebildim.
  2. Profesyonel uzmanlarca yapılan psikolojik değerlendirmelerde çocukların annenin söylediklerini tekrar ettiği (halk diliyle beynini yıkadığı) ortaya çıktı.
  3. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı.
  4. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı, böylece kızlarımı size gösteremeyeyim diye. (Kızımın doğum gününde ona sadece siluetli bir fotoğrafla kutlama yapabildim.)
  5. Sürekli olarak sahte suçlamalar... Kaç tane oldu artık?
  6. Yeniden bağ kurmamızı mı istiyorsunuz? Boş konuşanlara gelsin: Aramızda yeniden bağ kurmak diye bir şey yok çünkü o bağ her zaman vardı; bu sadece annenin uydurması ve kaprisi.
  7. Devam edelim mi, yoksa yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut. Az kaldı ve en çok beklenen haberi alacağız. O zaman tüm bu yalanların ve iftiraların neden uydurulduğunu net biçimde anlayacağız.
  8. ÖNEMLİ olan şu ki, yaşlıları dolandıran, suçlu bir 'avukattan' ne bekleyebilirsiniz? Aynı kişi, dostları olan bir bölgede bana dava açarak bir şey elde etmeye çalışıyor. Aynı kişi avukatlarımı tehdit ediyor. Avukatlık ruhsatı 3. kez askıya alınmış biri. Kızlarımı 'savunan' bu bireyden ne beklenir? Hem o hem de onu temsilci olarak seçen kişi gerçekten çok şeyden yoksun.

Daha fazlasını da söyleyebilirim ama bazı şeyleri uygun ana saklıyorum."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
icardi
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