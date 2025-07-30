Wednesday fırtınası! Daha 2. sezon gelmeden 3. sezon onayını aldı

Netflix'in Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alan gotik fantastik dizisi, yayınlandığı günden itibaren dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Jenna Ortega'nın başarılı performansı ve Tim Burton'ın kendine özgü yönetmenlik tarzıyla birleşen dizi, izlenme rekorları kırarak Netflix'in en popüler yapımlarından biri haline geldi.

Dizinin hayranları aylardır 2. sezonu merakla bekliyordu. 6 Ağustos 2025'te yayınlanacak 2. sezon beklenirken Jenna Ortega ve Tim Burton'dan beklenen açıklamalar geldi.

Röportajda, 2. sezonun daha da karanlık ve gizemli olacağı vurgulandı. Yeni karakterlerin diziye dahil olacağı ve Nevermore Akademisi'nin sırlarla dolu dünyasının daha da genişleyeceği belirtildi.

Netflix, dizinin 3. sezonunun da onaylandığını duyurdu. Bu haber, Wednesday hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı. 3. sezonun 2025 yazında yayınlanması bekleniyor.