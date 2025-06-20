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Wilma Elles 4. kez hamile olduğunu duyurdu! "Tekrar hamileyim"

Yaynlandığı döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles 4. kez hamile olduğunu duyurdu. Elles son olarak 2023 yılında doğum yapmıştı.

Wilma Elles 4. kez hamile olduğunu duyurdu! "Tekrar hamileyim"
Kubra Akalın

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle hafızalara kazınan Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti ise anneye verilmişti.

Elles, daha sonra Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. 16 Aralık 2022'de hayatını birleştiren çiftin İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles’in çocukları da katılmıştı.

36 yaşındaki Alman oyuncu Ekim 2023'te 3. çocuğunu kucağına aldı. Amerika'da doğum yapan Elles sosyal medyadn 4. kez hamile olduğunu duyurunca yeniden gündem oldu.

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Elles paylaşımında "Evet doğrudur. İşte Benim Stilim'in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düştü.

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Hamilelik fotoğraflarını paylaşan Elles, "Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik." dedi.

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TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının "Mücella" olduğunu duyurmuştu.

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Wilma Elles
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