Wilma Elles dördüncü kez anne oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, yeniden anne oldu.

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığını alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, anne olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı.

"Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik." ifadeleriyle hamile olduğunu açıklayan oyuncu oğlunu kucağına aldı.

Elles doğum sonrası paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz.”