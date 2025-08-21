MAGAZİN

Yabancı Damat’ın yıldızı Nehir Erdoğan son halini paylaştı! "Yaşlanmışsın" yorumlarına yanıt verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yabancı Damat’ın yıldızı Nehir Erdoğan sosyal medyada son halini yayınladı. Bir dönemin yıldız oyuncusunu görenler "Yaşlanmışsın" yorumları yapınca ünlü oyuncu tepkisiz kalmadı.

Kubra Akalın

MYNET DETAY- Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nehir Erdoğan son halini paylaşınca sosyal medyada çok konuşuldu. Nehir Erdoğan'ın değişimi ve yaş almasına sosyal medyada ise zorba yorumlar gecikmedi.

Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan Nehir Erdoğan tatil pozlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada Nehir Erdoğan'ın son haline "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış", "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi yorumlar geldi.

"ÇOK MUTLUYUM" YANITI

45 yaşındaki Nehir Erdoğan ise bu duruma dayanamadı ve her bir yoruma tek tek yanıt verdi. Güzel oyuncu "Ne kadar yaşlanmış" yorumuna "Çok mutluyum" derken "Aşırı değişmiş çok üzüldüm" yorumuna ise "Çok üzülme bebeğim ya ormanlarımız yandı üzüntünü doğru yere aktar" yanıtını verdi.

"Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." diyerek ilginç bir yorum daha yapan takipçisine ise oyuncu "Ah bu ben!" yanıtıyla cevap veren Nehir Erdoğan daha sonra makyajsız ve doğal halini de paylaştı.

