Yabani’nin yıldızı Bertan Asllani’nin yeni projesi belli oldu

Bertan Asllani son dönemin yükselen yıldızlarının başında geliyor. Müzisyen kimliğiyle de dikkat çeken Makedon asıllı yakışıklı oyuncu Yabani projesi bittikten sonra çok sayıda diziden teklif aldı.

Asllani, fenomen dizi Gönül Dağı’nın yapımcısının TRT tabii için ikinci sezonunu çektiği “Modern Doğu Masalları” dizisiyle anlaştı.

Bertan Asllani yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, Ali Kara’nın yazdığı dizide Caner Cindoruk’la başrolü paylaşacak.

TRT tabii’nin yeni sezon lansman dizilerinden “Modern Doğu Masalları”nda Asllani, İbrahim adlı polise hayat verecek.

Sonbaharda yayınlanması planlanan 10 bölümlük dizinin çekimleri Asos’ta başlayacak.

REYTİNGLERE YENİLMİŞTİ

NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışları ve seyirci desteğiyle 2. sezon onayı almıştı. 2. sezonda daha da düşen reytingler sonrası kanal, Yabani'nin yılbaşında final yapmasına karar verilmişti.