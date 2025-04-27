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Yağmur Yüksel derin dekolteli puantiyeli tarzıyla dikkat çekti

Instagram’daki büyük takipçi kitlesi olan genç oyuncu Yağmur Yüksel'in puantiyeli elbise seçimi hayranlarından tam not aldı. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Yağmur Yüksel derin dekolteli puantiyeli tarzıyla dikkat çekti
Kubra Akalın

Oyunculuk kariyerine Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakteriyle adım atan Yağmur Yüksel, hızla yükselen bir yıldız olmaya devam ediyor.

Şu anda Kızgın Topraklar dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Yüksel, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen, oyunculuk yeteneği ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Yağmur Yüksel, sosyal medyada da oldukça aktif.

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Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu, puantiyeli elbisesiyle yaptığı paylaşımlarına büyük ilgi gördü.

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Paylaşımlarına 217 binden fazla beğeni alan Yüksel, moda tarzıyla da beğenileri topluyor.

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AŞK AÇIKLAMASI

Aşk hayatı da merak edilen oyuncu gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Aşk mı daha önemli mantık mı sorusuna genç oyuncu, "Aşk çok güzel bir his doğru insanla ve doğru zamanla. Benim için aşk çok başka. Birlikte ağlayalım biz bir sorun olduğunda, birlikte gülelim. Hiç aşık olmadım" yanıtını vermişti.

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Yağmur Yüksel
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