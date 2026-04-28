Yağmur Yüksel "Kayıp Zaman" dizisiyle dönüyor

Son dönemin parlayan isimlerinden Yağmur Yüksel'in yeni projesi merakla bekleniyordu. Genç kuşağın gözde yıldızlarından Yüksel'in yeni dizisi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur Yüksel, HBO Max'in ARC Film imzalı kod adı "Kayıp Zaman" dizisinin kadrosuna katıldı.

HAYAL KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Hazal Subaşı (Zeyno), Kaan Yıldırım (Pamir) ve Damla Sönmez'i (Belgin) buluşturan dizide Yağmur Yüksel "Hayal" karakterine hayat verecek ve geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Zeyno'nun hayatını değiştiren kadın olarak hikâyede kilit rol oynayacak.