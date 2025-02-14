Yakışıklı güvenlik çakarla yakalanmıştı açıklama yaptı: “Renkli park lambasını çakar sandılar”

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen "Yakışıklı Güvenlik", aracına taktırdığı çakar nedeniyle polis tarafından durduruldu. Yapılan denetimlerde, araçta bulunan çakar bulunması nedeniyle ceza yazıldı. Toplamda 142 bin 255 TL değerinde ceza kesildi.

“ARABAMDA ÇAKAR YOK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakışıklı Güvenlik, cezayı adaletsiz olarak nitelendirerek, araçta çakar bulunmadığını savundu. “Ehliyetimize ve araca 1 aylığına el konuldu. Sevenlerimin yüreklerine su serpmem lazım. Ben çakardan ceza yedim ama çakar kullanmadım. Arabamda çakar yok. Youtube videosuna özel reklam için park lambası vardı. Renkli park lambasının çakar sayılmasından ötürü o ceza yazıldı. Polis incelemede arabada çakar olmadığını yaptığı tutanağa ekledi” dedi.

“KURALLARA UYMAYACAK SON İNSANIM”

Ayrıca, suçlamaların haksız olduğunu belirterek, “Hukuksuz ve haksız bir cezadır. Ben Türkiye’de kurallara uymayacak son insanlardan biriyim. Ben influencerım, limited şirketim var, vergilerimi de ödüyorum. Reklam yapmam kadar doğal bir şey olamaz” ifadelerini kullandı. “Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğacak insanların şikayetlerini emniyet dikkate aldı ve ceza yedik. Cezaya itiraz ettik.” diyerek, bu cezaya karşı hukuki bir adım atacaklarını belirtti.

VİDEOYA GELEN YORUMLAR

Sosyal medya fenomeninin açıklamalarının ardından, kullanıcılar farklı yorumlar yaparak durumu değerlendirdi.

Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Kardeş polis itemlerini bi sal artık be.”

“Sıkıntı zaten herkesin heryeri film seti, kendisini de oyuncu sanması.”

“Adam basın açıklaması yapmış bildiğin.”

“Zaten polislerde rol icabı kesmişler cezayı.”

HUKUKİ SÜREÇ VE İTİRAZ

Yakışıklı Güvenlik, uygulanan cezaya karşı itiraz ettiğini belirtti. Bu süreçte hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden fenomen, cezayı haksız bulduğunu ve emniyetin verdiği cezaya itiraz etmek için gereken adımları atacağını söyledi.