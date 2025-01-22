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  4. Yangın paylaşımını silen Giray Altınok'a tepki yağdı! Ünlü oyuncu hesabını kapatınca gündem oldu!

Yangın paylaşımını silen Giray Altınok'a tepki yağdı! Ünlü oyuncu hesabını kapatınca gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 20:37
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Otelle ilgili soruşturma sürerken birçok ünlü isim tepki gösterdi. Prens dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok da sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Daha sonra ise bu paylaşımını silince ortalık karıştı.

Yangın paylaşımını silen Giray Altınok'a tepki yağdı! Ünlü oyuncu hesabını kapatınca gündem oldu!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Sömestr tatili nedeniyle otelde konaklayan 237 kişiden son belirlemelere göre 79 kişi hayatını kaybetti.

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1 günlük yas ilan edilen ve Türkiye'yi yasa boğan felaketle ilgili de birçok siyasi ve ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla ihmallere tepki gösterdi. O isimlerden biri de Prens dizisinin yıldızı oyuncu Giray Altınok oldu.

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PAYLAŞIMINI SİLDİ TEPKİ ÇEKTİ!

Ünlü isim sosyal medya hesabında yangınla ilgili "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya." dedi.

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Ardından ise Altınok'un bu paylaşımını sildi. Bazı X kullanıcılarının tepkisine neden olan bu hamlesinin ardından ünlü oyuncu X hesabını kapattı.

Anahtar Kelimeler:
Giray Altınok
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