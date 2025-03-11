Yapımcısı final yapacak demişti! Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu! Erken bitecek iddiası...

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezona bomba gibi düşmüştü. Her detayıyla ekrana kilitleyen dizinin yapımcısı Kızıl Goncalar'ın bu sezon final yapabileceğini söylemişti.

Turgut, "Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin sohbetleri, tartışmaları. Dini terminolojinin bu kadar önde olduğu noktalarda çok ciddi araştırmalarla yazılıyor bölümler. Biz özellikle yola çıkarken çok uzun ömürlü olmaması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum." demişti.

"FİNAL ERKEN OLACAK" İDDİASI!

Sezon sonunda yani Haziran ayında final yapması beklenirken Oda TV'den Sina Koloğlu, finalin çok daha erken bir tarihte olacağını yazdı. Sina Koloğlu haberinde Kızıl Goncalar'ın Mayıs ayında final yapacağını açıkladı.

Koloğlu ayrıca Cüneyd’in “Faniler tarikatı bitecek” sözü ve Levent’ in “Bir Devrin Sonu“ sözlerinin Kızıl Goncalar'dan finaline dair ipuçları veren replikler olabileceğini belirtti.