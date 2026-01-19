MAGAZİN

Yaptırdığı işleme tepki yağmıştı: Hazal Kaya'dan estetik açıklaması

Hazal Kaya, yüzündeki değişimle ilgili yapılan yorumlara aylar sonra açıklık getirdi. Genetik bir rahatsızlık nedeniyle lamine yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncu, dişlerini söktürüp yeniden yaptırma sürecinin “çok zor” geçtiğini anlattı.

Çiğdem Sevinç

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle gündem olmuştu. Sosyal medyada yapılan “Eski hali daha güzeldi” yorumları uzun süre konuşulurken, Kaya sessizliğini aylar sonra bozdu.

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Hazal Kaya, merak edilen değişimin sebebini ilk kez anlattı. Genetik bir rahatsızlığı olduğunu söyleyen oyuncu, dişlerinde kararma yaşadığını ve bu nedenle lamine yaptırdığını açıkladı.

Yaptırdığı işleme tepki yağmıştı: Hazal Kaya dan estetik açıklaması 1

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

Yaptırdığı dişlerin ilk dönemde kendisine normal göründüğünü belirten Kaya, yakın çevresinden de olumsuz bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini söyledi. Ancak katıldığı bir etkinlikte çekilen fotoğraf ve videoları izleyince gerçeği anladığını ifade etti.

Yaptırdığı işleme tepki yağmıştı: Hazal Kaya dan estetik açıklaması 2

Hazal Kaya, “Dişlerin büyük durduğunu fotoğraf ve videolarda fark ettim. Sonra ben de şaşırdım” diyerek yaşadığı süreci anlattı. Bunun üzerine dişlerini söktürüp yeniden yaptırdığını belirten oyuncu, bu sürecin düşündüğünden çok daha zor olduğunu dile getirdi.

Yaptırdığı işleme tepki yağmıştı: Hazal Kaya dan estetik açıklaması 3

“CANIM ÇIKTI!”

Ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yeniden yaptırmak çok daha zormuş.”

Hazal Kaya diş
