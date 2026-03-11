MAGAZİN

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Kanserle mücadele eden Irmak Ünal'ın son hali gündemde! Yorum yağdı...

Ünlü sanatçı Cihan Ünal'ın kızı olarak tanınan Irmak Ünal bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Irmak Ünal şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almış ve çocukları Vadi-Kayla ile birlikte 2021 yılında Bali'ye yerleşmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden paylaşırken geçtiğimiz aylarda meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Hastalık sürecinde moralini yüksek tutmaya özen gösteren ve sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermeyen Ünal, spor salonunda ağırlık çalıştığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Kısa sürede büyük ilgi gören görüntülerde, Ünal'ın kaslı ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Ünal'a sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

