Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yayın akışında son dakika değişikliği

NOW TV’nin sevilen dizisi Kıskanmak, bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Özgü Namal ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünün akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Çiğdem Berfin Sevinç

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen 10. bölümü için son dakika kararı alındı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Özgü Namal ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizi, yayın akışından çıkarıldı.

Dizinin takipçileri sosyal medyada “Kıskanmak bu akşam var mı?”, “Yeni bölüm neden yok?” sorularını sormaya başladı.

YENİ BÖLÜM SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre dizinin bu akşam ekrana gelmesi planlanan 10. bölümü son anda iptal edildi. Böylece dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

NEDENİ FUTBOL MAÇI

Yayın akışındaki değişikliğin nedeni ise futbol karşılaşması. Dizinin yeni bölümü, Galatasaray–Liverpool maçı nedeniyle ekrandan kaldırıldı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin merakla beklenen 10. bölümünün 17 Mart Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor. Yapımın şimdilik bayram arası vermesi planlanmıyor.

