Yaren Güldiken 28 yaşında! Bikinili pozla kutladı

Uzak Şehir dizisinde Pakize'ye hayat veren Yaren Güldiken sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Yaren Güldiken, 28 yaşına özel yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tatilden bikinili karelerini Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, doğum günü kutlamasını takipçileriyle paylaşırken, doğal güzelliği ve fit görünümüyle sosyal medyada dikkat çekti.

Uzak Şehir'in Pakize'si paylaşımına "Bu güzelim dünyada 28 yıl, iyi ki.. Yüzümü güldüren tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler" notunu düştü.

AŞK POZU DA GELDİ

Yaren Güldiken'in doğum gününü sevgilisi de kutladı. Uzak Şehir setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Alper Çankaya sevgilisiyle bir pozunu paylaştı.