Yaren Güldiken'den aşk pozu geldi! Uzak Şehir setinde tanıştılar

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir ile büyük bir çıkış yakalayan Alper Çankaya bu sezon dizide yer almayacak. Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu gönlünü Uzak Şehir setindeki rol arkadaşına kaptırdı.

Uzak Şehir dizisinde Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken ve Alper Çankaya aşkı sezon sonunda ortaya çıktı. İkilinin aşkı doludizgin gidiyor.

Son olarak sezona hazırlık yapan Yaren Güldiken'den aşk pozu geldi.

Yaren Güldiken'in sevgilisi Alper Çankaya ile aşk pozunu beğeni yağdı.

YENİ SEZONDA ÖZLEM ÇEKECEKLER

Uzak Şehir'de Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya kendi isteğiyle ekibe veda etti. Alper Çankaya'nın Netflix yapımı Eve Giden Yol dizisinde rol alacağı öğrenildi.

Yaren Güldiken ise Pakize rolüyle dizide devam edecek.