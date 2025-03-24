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Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'dan üzen haber... "Beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı"

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan beyin kanaması geçirmişti. Bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'ın solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'dan üzen haber... "Beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı"
Kubra Akalın

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni ve ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'dan üzen haber geldi.

Geçen ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşımını ünlü oyuncunun hayat arkadaşı yaptı.

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Bir aydır yoğun bakımda olan Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'ın sağlık durumuna dair beyin kanamasının ağır ve kalıcı hasarlara neden olduğu söylendi.

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Naşit Özcan'ın son sağlık durumuna dair şu bilgilere yer verildi:
"Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hâlâ yoğun bakımda solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum... Sevgilerimle Elif..."

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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Naşit Özcan
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