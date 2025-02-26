MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasa dışı bahis suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı: Mehmet Ali Erbil'e istenilen ceza belli oldu! Duruşmada aylık gelirini açıkladı...

Yasa dışı bahis suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı: Mehmet Ali Erbil'e istenilen ceza belli oldu! Duruşmada aylık gelirini açıkladı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 12:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil'in davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Erbil'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmada Serdar Ortaç tanık olarak dinlenirken, mahkeme Erbil'in ‘imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Erbil ayrıca duruşmada aylık gelirini de açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.

mehmet-ali-ic

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve avukatları hazır bulundu.

thumbs_b_c_74644a406aec4756aa46b471beb098d4

AYLIK GELİRİNİ 300 - 400 BİN TL ŞEKLİNDE AÇIKLADI

Duruşmada kimlik tespiti yapan Erbil tiyatro sanatçısı olduğunu belirterek aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu söyledi.

Daha sonra savunma yapan Erbil, ‘'Bir otel açılışı dolayısıyla Malta'ya davet edildik. Serdar Ortaç ile birlikte gittik ama bizi başka bir olayın içerisine sokmaya çalıştılar. Bir sitenin canlı yayınına sokmaya çalıştılar. Tişört vermek istediler reklam olur diye giymedik. Ben videoda altını çize çize ‘yasa dışı bahis hayatta oynamıyorum siz de oynamayın' dedim. Reklam için gitsem böyle bir şey söylemezdim. Reklam amaçlı değil açılış için gidildi oraya. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' dedi.

thumbs_b_c_85964dcb0ed76fd6a3ed8211524289c6

‘'PİŞMAN OLDUK AMA ÇOK GEÇTİ''

Daha sonra duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi. Ortaç ifadesinde, ‘'Malta'ya gider gitmez yemek yiyeceğiz diye masa kurdular. Sonra masa başında röportaj yapmaya başladılar, her şey güzelken birden kumara döndü iş. Sonradan tişört giydiklerini gördük. Bize de para verip tişört giy dediler biz hemen kaçtık. Pişman olduk ama çok geçti. Hemen sabah uçağını bulup döndük'' şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ ERBİL'E 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

thumbs_b_c_d2731432efd04777d058d84e764d90a9

İMZA ATMA ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erbil'in ‘imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılma talebinin ise hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

(İHA)

Mynet'in Sesi
Yürümekte zorlandı! Konuşmaları duymadıYürümekte zorlandı! Konuşmaları duymadı
Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!
Anahtar Kelimeler:
Ceza Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü

Yer: İstanbul... Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü

O lüks otel şimdi virane! Tekrardan satışta...

O lüks otel şimdi virane! Tekrardan satışta...

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

Ayşe Ekiz yemek programında! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.