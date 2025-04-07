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Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci'den hayranlarını üzen haber!

Sevda Erginci, Cihangir'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Üzgün halleri dikkat çeken oyuncu "Genel gündem" dedi. Başarılı oyuncudan hayranlarını üzecek bir açıklama geldi.

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci'den hayranlarını üzen haber!
Kubra Akalın

Yasak Elma dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken ve başarılı yapımlarda rol alan Sevda Erginci, babasıyla birlikte Cihangir’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ügün halleri dikkat çeken oyuncuya bu durum sorulduğunda; “Genel gündem, benim kişisel bir sorunum yok” diyerek yanıt verdi.

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"İÇİME SİNEN İŞ OLMADIĞI İÇİN..."

Ramazan Bayramı'nı nasıl geçirdiği sorusuna; “Evde oturduk. Uzun zamandır dinleniyorum zaten” şeklinde yanıt veren Sevda Erginci, “Şu an içime sinen, arzu ettiğim bir iş olmadığı için dönmeyi düşünmüyorum. Dinleniyorum, beni heyecanlandıracak bir karakteri bekliyorum" dedi.

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Özel hayatıyla ilgili sorulara da içtenlikle yanıt veren Sevda Erginci; “Bir ilişkim var, her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Sizin tanıdığınız birisi değil. Evlilik henüz konuştuğumuz bir şey değil, kısmet” diyerek cevap verdi.

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Sevda Erginci
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