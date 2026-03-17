Yaşar Alptekin'in son hali ortaya çıktı! Hülya Avşar'ın rolünü eleştirdi

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin her şeyi geride bırakarak maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Son haliyle dikkat çeken Yaşar Alptekin Özlem Esra Ada’nın programına konuk oldu.

Artık kendisine dizi ve film teklifi gelmediğini söyleyen Yaşar Alptekin konuşmasının devamında "O ortamlarda değilim insanlar unuttu beni. Oralarda olman lazım" dedi.

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Yaşar Alptekin, Hülya Avşar’ın canlandırdığı türbanlı karakter hakkında da konuştu.

Alptekin, “Keşke o tarz rolleri normal hayatında da öyle yaşayan insanlar oynasa. Mesela Gamze Özçelik daha çok yakışırdı. Ezan okumayı, namaz kılmayı bilmeyen kişiler bunu rol olarak yapmaya çalışıyor. Ben de o dizilerde olmayı çok isterim ama orada olmak için onların takıldığı mekanlarda takılmam lazım” dedi.